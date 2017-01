Vlaanderen van 90 naar 70 kilometer per uur

In Vlaanderen mag sinds vandaag op provinciale wegen niet harder worden gereden dan 70 kilometer per uur. Dat was 90 kilometer per uur, al werd op veel wegen al een uitzondering op die norm gemaakt.

Langs driekwart van de wegen stonden al borden met 70, maar die worden nu allemaal weggehaald. "We maken nu van de uitzondering de regel", zei de Vlaamse minister van Verkeer, Ben Weyts, tegen De Standaard. "Dat betekent dat er op gewestwegen slechts 70 kilometer per uur mag gereden worden, tenzij het expliciet anders staat aangegeven."

Door de maatregel zijn 30.000 verkeersborden met 70 overbodig geworden. Die worden nu weggehaald, wat volgens Weyts een besparing oplevert van 3,2 miljoen euro "omdat we ze niet meer moeten onderhouden en ze kunnen recycleren".

Veiliger

Bijkomend voordeel is volgens de minister dat er wordt gekapt in het oerwoud aan snelheidsborden langs de provinciale wegen. "De situatie wordt er leesbaarder en duidelijker door, en dus ook veiliger."

De mobiliteitsorganisatie Touring is er blij mee. "Het is goed dat die borden verdwijnen en er wat meer logica komt in de verkeerssituatie", zei woordvoerder Danny Smagghe.