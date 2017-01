We kennen Erben Wennemars allemaal als voormalig topsprinter op de schaats. Dat hij in het verleden ook weleens een marathon meepikte, is minder bekend. Maar nog nooit met een camera op zijn hoofd en een microfoon voor zijn mond.

Vandaag probeerde Wennemars, die zelf Nederlands kampioen bij de Masters werd, het peloton bij de NK marathonschaatsen in Thialf bij te benen. Dat viel niet mee, maar leverde wel spectaculaire beelden op.