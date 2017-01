De Vries klopt Schouten in chaotische NK-race

Bob de Vries heeft in Thialf beslag gelegd op de nationale titel marathonschaatsen. De 32-jarige schaatser van de ploeg A-ware was in een sprint-à-deux veel te sterk voor de jonge Remco Schouten.

Vrijwel vanuit de start probeerde bijna iedereen een rondje te pakken op de ander en dat lukte ook vrij regelmatig. Halverwege de race keerde de rust wat terug, maar hadden De Vries en Schouten liefst drie ronden gepakt. Zes anderen stonden op twee.

De Vries was de favoriet in de finale en stelde niet teleur. In de sprint was de 21-jarige Schouten geen partij. Voor ploegleider Jillert Anema was het de negende titel in de laatste tien jaar.