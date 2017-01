'Na de aanslag lagen overal in de nachtclub mensen op de grond'

"Rechts en links hoorde ik mensen schreeuwen", vertelt Sinem Uyanik. Ze vierde Oud en Nieuw in nachtclub Reina in Istanbul toen daar een aanslag werd gepleegd. Uyanik werd bedolven onder feestgangers die probeerden te vluchten. "Er lagen mensen op me. Ik rook de kruitdampen die in de zaal hingen."

De Turkse was samen met haar man in de discotheek. Ze stonden bij een raam toen ineens knallen klonken. "Ik stond er met mijn rug naartoe. Mijn man zei: 'ga liggen'. We hoorden de schoten van een pistool. Toen ontstond er een soort mist en ben ik flauwgevallen."