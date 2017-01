Tottenham en Arsenal beginnen goed aan 2017

Arsenal heeft zich gehandhaafd op de derde plaats in de Premier League door Crystal Palace met 2-0 te verslaan. Met een schitterende treffer zorgde Olivier Giroud voor het hoogtepunt van de wedstrijd.

De goal van de Fransman deed denken aan het doelpunt van Rafael van der Vaart in 2003 tegen Feyenoord. De spits kreeg de bal na ruim een kwartier achter zich gespeeld en schoot hem met een omhaal via zijn hak tegen de lat in het doel. Iwobi bepaalde na rust de eindstand met een geplaatste kopbal op 2-0.

Spurs winnen ook

Arsenals aartsrivaal Tottenham Hotspur heeft op Nieuwjaarsdag zijn elfde competitiezege van het seizoen geboekt. Op bezoek bij Watford werd er met 4-1 gewonnen. Harry Kane en Dele Alli maakten beiden twee goals voor de Spurs.

Een minuut na rust had Tottenham zijn vier goals al gemaakt. Younes Kaboul redde in de blessuretijd de eer voor Watford.

Vincent Janssen kwam in de 77ste minuut in het veld voor Kane. De Nederlandse international slaagde er in de slotfase niet in zijn tweede doelpunt in de Premier League te maken.

Janssen kreeg wel een flinke schop op zijn enkel te verwerken van Craig Cathcart, wat de verdediger van Watford op geel kwam te staan.