Klachtenregen na fout Staatsloterij met lotenchecker

Wie vannacht of vanochtend teleurgesteld zijn staatslot heeft weggegooid na een bezoek aan de online lotenchecker, moet het misschien toch nog even uit de prullenbak vissen. De Staatsloterij zegt dat er een storing is geweest in de lotenchecker op internet en in de app. Op het Twitteraccount van Staatsloterij Webcare regent het klachten.

Door de storing kregen sommige deelnemers aan de Oudejaarstrekking onterecht de mededeling dat op hun lot geen prijs is gevallen. De Staatsloterij onderzoekt nog of gebruikers ook onjuiste meldingen hebben gekregen dat zij wel in de prijzen zijn gevallen.

Op de pagina waarop alle winnende lotnummers te zien zijn, worden de uitslagen wel juist weergegeven. De organisatie adviseert deelnemers om hun loten voorlopig te bewaren.

Offline

De storing werd rond half één vannacht ontdekt, waarop de lotenchecker direct offline is gehaald. De Staatsloterij onderzoekt nog hoe de storing is ontstaan en hoeveel mensen erdoor zijn getroffen.