Honderden migranten bestormen hek Spaanse enclave

Zo'n 1100 migranten hebben geprobeerd de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Ze bestormden de hekken bij de grens en probeerden eroverheen te klimmen. Vijftig Marokkaanse en Spaanse grensbewakers raakten gewond bij de bestorming, volgens de Spaanse autoriteiten.

Twee migranten slaagden erin over de afrastering te klimmen, maar raakten gewond door het prikkeldraad bovenop de hekken. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere migranten zijn teruggestuurd naar Marokko.

Ceuta is een enclave in het uiterste noorden van Marokko, aan de Straat van Gibraltar. Om het grondgebied staan hekken van zes meter hoog met prikkeldraad, om migranten tegen te houden. De grens wordt regelmatig bestormd door migranten uit Noord-Afrika, in de hoop op een beter leven in Europa.