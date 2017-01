'Jetset vierde feest in hippe Club Reina voor aanslag Istanbul'

Club-eigenaar Mehmet Koçarslan, een rijke zakenman uit Istanbul, had ook signalen gekregen dat Reina mogelijk doelwit was. Hij heeft tegen de Turkse krant Hürriyet gezegd dat de beveiliging was opgeschroefd na een bericht van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

En dus stonden er, net als ieder jaar, zo'n zeshonderd mensen in de club voordat de aanslag werd gepleegd. Boydas zelf was nog geen tien minuten binnen toen de schietpartij begon en zeker 39 mensen werden gedood. Hij zag feestgangers in paniek in de Bosporus springen om aan de schutter te ontkomen. "Hoe ik het heb overleefd, weet ik nog steeds niet."