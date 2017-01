50 jaar Langs de Lijn: Henry en Hugo in de tijdmachine

14.00-15.00 uur: de tijdmachine

In dit eerste uur stappen we in de NOS Langs de Lijn Tijdmachine en schakelen we van het ene historische sportmoment naar het andere.

Zo zijn we bij de laatste speelronde van de eredivisie in 2007, schaatst Marianne Timmer naar het goud in Nagano in 1998, horen we Amsterdamse lawaaischoppers achter het ijzeren gordijn in 1967, beleven we de vrolijke chaos bij de Tourzege van Joop in 1980 en zijn we bij het beschaafde feestje bij de eerste wereldtitel hockey in 1973.

En als we het dan toch over beschaving hebben: uiteraard mag Frits van Turenhout niet ontbreken. Let vooral op de uitslag van De Graafschap - Ajax.