Nuis en Verbij hebben bij EK sprint geen last van Koelizjnikov

Pavel Koelizjnikov doet volgende week niet mee aan de EK sprint in Thialf. De Rus kampt met een liesblessure. Koelizjnikov miste door die kwetsuur al de Russische schaatskampioenschappen in Kolomna. Ook tijdens de WB-wedstrijden in Heerenveen kampte hij met dezelfde blessure.

Koelizjnikov is de wereldkampioen op de 500 en 1.000 meter. Ook won de 22-jarige Rus de afgelopen twee edities van de WK sprint. De EK sprint (en allround) zijn van 6 tot en met 8 januari.

De afmelding van Koelizjnikov betekent een concurrent minder voor onder anderen Kjeld Nuis en Kai Verbij.