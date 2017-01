Piet Kleine, de man die vergat te stempelen

De woorden van Kleine hebben wat weg van rancune, maar daarvan is volgens hemzelf geen sprake. Ook in 1997 niet. "Ik hoorde een paar uur na de wedstrijd dat ik uit de uitslag was gehaald. We zaten in de auto op weg naar de prijsuitreiking. Of ik boos was? Nee, ik ben geen moment boos geweest. Maar het is een beetje apart, het stempelen. Het is traditie, niet meer van deze tijd."

Kleine was in 1997 al 45 jaar oud en had een hele carrière achter de rug. Bijna 21 jaar eerder werd hij olympisch kampioen op de 10.000 meter. Ook was hij al eens wereldkampioen allround geworden. In 1981 legde hij zich toe op het marathonschaatsen. En met succes: vier jaar later werd hij Nederlands kampioen.