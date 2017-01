Zestien Chinezen veroordeeld voor illegale niertransplantaties

In China zijn zestien mensen veroordeeld tot celstraffen van maximaal vijf jaar vanwege betrokkenheid bij illegale niertransplantaties. De meeste veroordeelden zijn professionele artsen die via internet in nieren handelden.

Onder hen waren een arts, een anesthesist en een verpleegster die in het geheim niertransplantaties uitvoerden. Via internet werd naar kopers gezocht.

De schaarste aan organen leidt tot een levendige handel op de zwarte markt. Volgens het Chinese persbureau Xinhua wordt in sommige gevallen zo'n 50.000 euro betaald voor een nier.

Een paar jaar geleden kwam aan het licht dat de Chinese overheid nieren van geëxecuteerde gevangen gebruikte voor transplantaties. Sinds begin 2015 is China daarmee gestopt.