M*A*S*H-acteur William Christopher overleden

De Amerikaanse acteur William Christopher is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Christopher is 84 geworden.

Christopher is vooral bekend door zijn rol als Father Mulcahy in de tv-series M*A*S*H en After Mash. Father Mulcahy was de legerpredikant, die de bemanning van een veldhospitaal tijdens de Koreaanse Oorlog spirituele bijstand gaf.