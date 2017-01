Onrustige jaarwisseling in Amersfoort

In Amersfoort zijn vannacht ongeregeldheden uitgebroken in de wijk De Koppel. Zo'n dertig jongeren zijn gearresteerd.

Kort voor middernacht werd een auto in de wijk in brand gestoken. Daarna werd het steeds onrustiger en volgden er meer vernielingen, meldt RTV Utrecht.

Burgemeester Bolsius is naar de wijk gegaan om poolshoogte te nemen.

Rotterdam

Ook in Rotterdam-Zuid was het even onrustig. De politie greep in nadat een aanhangwagen in brand was gestoken. Een aantal mensen is opgepakt.

Bij de Erasmusbrug is het relatief rustig gebleven, meldt de Rotterdamse politie. Daar kwamen tienduizenden mensen bijeen om het Nationale Vuurwerk te bekijken.