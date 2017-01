In Den Haag is vannacht een politieagent aangereden door een auto. De agent is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook was er een traumahelikopter ingezet.

De bestuurder van de auto die de agent heeft aangereden is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Wat er is gebeurd, zegt de politie niet. Op foto's is te zien dat de auto waarmee de agent is aangereden zwaarbeschadigd is.

De aanrijding was op het Kaapseplein, in de buurt van de Hoefkade.