Veel aanhoudingen rond Oud en Nieuw in Keulen

In Keulen heeft de politie tijdens oudejaarsavond een groep van ongeveer 150 mannen omsingeld en gecontroleerd. Dat gebeurde in de buurt van het Centraal Station, waar vorig jaar veel problemen waren tijdens de jaarwisseling. Honderden vrouwen deden toen aangifte van diefstal of aanranding.

Volgens de politie gedroegen de mannen zich verdacht. Sommigen kregen een straatverbod. Mannen die zich niet konden identificeren zijn meegenomen naar het bureau en vastgezet. Op Twitter hebben mensen het over Arabisch of Noord-Afrikaans uitziende mannen.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen in Keulen waren dit jaar vooral rond de Dom aangescherpt. In een zone van zo'n 100 meter rond de Dom waren hekken geplaatst. Het omheinde gebied was te bereiken via toegangspoorten, waar bezoekers gecontroleerd werden op vuurwerk.