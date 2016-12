Week in beeld: een brug, veel mist en een kapotte stuw

Er ging een hoop de mist in deze laatste week van het jaar. Letterlijk, want het was een aantal dagen achter elkaar erg mistig. Maar ook in figuurlijke zin: zoals gisteren, toen een schip een stuw in de Maas ramde, waardoor het waterpeil drastisch daalde.

En Star Wars-heldin Carrie Fisher overleed, enkele dagen later gevolgd door haar moeder Debbie Reynolds. Ook de natuur leek van slag: huilers spoelden aan, zeesterren stierven massaal op het strand en een enorme plensbui veroorzaakte watervallen in het droge hart van Australië.

Maar er waren ook lichtpuntjes, zoals de voorpret voor Oud en Nieuw. En een hoogtepunt in de vorm van de nieuwe hoogste brug ter wereld die in China geopend werd.

Dit is de week in beeld.