Flatbewoners geëvacueerd vanwege brand in Lent

Bewoners van een flat in Lent, bij Nijmegen, zijn vanavond geëvacueerd omdat aan de buitenkant van een supermarkt op de begane grond een auto in brand stond. De brand was snel geblust, maar er was veel rook. De brandweer controleert de situatie binnen in de flat.

In de flat wonen mensen met een verstandelijke beperking. Hoeveel mensen in veiligheid zijn gebracht, is nog onbekend. Veel van hen zijn opgevangen bij buurtbewoners. Een stadsbus reed naar de flat om geëvacueerde bewoners warm onderdak te bieden.

Verwacht wordt dat de bewoners snel terug naar huis kunnen.