Omvang schade stuw Grave na inspectie nog onduidelijk

Rijkswaterstaat heeft nog geen volledig beeld van de schade aan de stuw bij Grave. De hele dag is er gewerkt met onderwatercamera's, maar dat heeft nog niet voldoende informatie opgeleverd. Wel is duidelijk dat de schade die er is niet met noodmaatregelen verholpen kan worden.

Donderdag botste een schip tegen de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. Woonboten liggen scheef, omdat het waterpeil langzaam daalt. De verwachting is dat het waterpeil uitkomt rond de vijf meter boven NAP. Normaal staat het water in de Maas bij Grave rond de 8 meter boven NAP.

De komende dagen gaat Rijkswaterstaat verder met de inspecties aan de stuw. Die gaan verder boven water, met extra controles van de schuiven en van de machinekamer. In de loop van volgende week hoopt Rijkswaterstaat een totaalbeeld van de schade te hebben. Dan is ook duidelijk welke maatregelen moeten worden getroffen om de stuw te repareren.

Omvaren

De stremming voor de scheepvaart blijft voorlopig in stand. Grote schepen kunnen omvaren via Antwerpen en Rotterdam. De kleine scheepvaart kan vanaf zondagochtend 06.00 gebruik maken van de Brabantse kanalen.