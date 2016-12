Langs de Lijn viert feest op Nieuwjaarsdag

In de afgelopen eeuw blijft die formule de basis en maakt Langs de Lijn een natuurlijke ontwikkeling door. Van Hilversum 3 naar Hilversum 1. Van deftige presentatoren naar vlotte jongens. Van gezamenlijke omroepen naar de NOS. Langs de Lijn breidt uit en krijgt als het ware talloze spin-offs. Radio Tour de France, de Sportzomers in samenwerking met andere omroepen, en natuurlijk de uren tussen 22.00 en 23.00 uur op elke doordeweeks dag, zijn daar de voorbeelden van.

Maar de zondagmiddag blijft het vlaggenschip waarop een keur aan illustere radiostemmen aan boord komt. De eerder genoemde Koomen spreekt tot de verbeelding. Andere stemmen die de huiskamer binnendringen, zijn Jack van Gelder, Leo Driessen, Jacques Chapel, Geerhard de Grooth, Hans Eijsvogel, Bert Nederlof, Bas Ticheler, Evert ten Napel. Het zijn slechts voorbeelden.

En wat te denken van de presentatoren die het programma kleur geven. Zij bepalen de sfeer, de stemming, het tempo: Willem Ruis, Koos Postema, Kees Jansma, Felix Meurders, Tom van’t Hek, Govert van Brakel. En ook die lijst is langer, veel langer.

Jubilieumuitzending op 1 januari

Op zondagmiddag 1 januari trapt de NOS het jubileumjaar af met een speciale uitzending. Gewoon van 14.00 uur tot 19.00 uur, maar met ongewoon veel eerbetoon aan het verleden. Koos Postema, Rocky Tuhuteru, Tom Blom en Govert van Brakel presenteren ieder een uur mee met het huidige vaste duo: Henry Schut en Hugo Borst.

Speciale verslaggever Robbert Meeder bezoekt vier stemmen uit het verleden. En in het eerste uur (tussen 14.00 en 15.00 uur) stappen Schut en Borst in de NOS Langs de LijnTijdmachine en schakelen ze live naar bekende stemmen, die op miraculeuze wijze weer tot leven komen. En wil jij zelf in de uitzending je felicitatie aan Langs de Lijn laten horen, dan kun je een audiobericht achterlaten in de Radio 1-app.

Maak de reis terug in de tijd als even over 14.00 uur de Chump Change van Quincy Jones klinkt. Stap in, Langs de Lijn begint.