Wijnaldum bezorgt Liverpool fraai uiteinde tegen City

United in slotfase langs Boro

Manchester United werkte zich moeizaam langs Middlesbrough. De ploeg van trainer José Mourinho viel negentig minuten lang aan, maar wist pas in de slotminuten een 1-0 achterstand om te buigen in de 2-1 zege. United had wel de pech dat in de eerste helft een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic dubieus werd afgekeurd.

Grant Leadbitter bracht Middlesbrough aan de leiding. Hij schoot simpel in de verre hoek, nadat Álvaro Negredo de bal met diens hoofd panklaar had neergelegd. Vijf minuten voor tijd trok Anthony Martial met een bekeken schot de stand gelijk. Paul Pogba kopte een minuut later de 2-1 in de kruising.

Van Dijk met kater 2017 in

Net als Middlesbrough kon ook Southampton een 1-0 voorsprong niet tot een goed einde brengen. De ploeg van Virgil van Dijk, die rood kreeg, verloor op eigen veld met 2-1 van West Bromwich Albion.

Shane Long bracht de thuisploeg met een knappe kopbal uit een hoekschop van Dusan Tadic op 1-0. Twee minuten daarna schoot Matthew Phillips op aangeven van Hal Robson-Kanu de 1-1 binnen. Vijf minuten na rust waren de rollen omgedraaid toen Robson-Kanu de 1-2 maakte.

Van Dijk maakte het einde van de wedstrijd niet mee. Hij moest een minuut voor tijd van het veld toen hij volgens arbiter Michael Jones Salomón Rondón onderuit trok. Hij kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, terwijl het er meer op leek dat Rondón Van Dijk vloerde.