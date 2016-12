De carbidkanonnen knallen, de champagne staat koud

Het afsteken van vuurwerk mag van 18.00 tot 02.00 uur. In sommige gemeenten is het plaatselijk volledig verboden, zoals in het centrum van Hilversum. Ook bij een aantal ziekenhuizen en verzorgingstehuizen is het niet toegestaan om knallers of siervuurwerk af te steken.

Het Nationale Vuurwerk is vannacht op Erasmusbrug in Rotterdam. De vuurwerkshow is live te volgen op NPO 1.