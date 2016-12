Opnieuw stroomstoringen in winters Istanbul

Istanbul wordt voor de derde achtereenvolgende dag getroffen door talrijke stroomstoringen. Het ministerie van Energie wijt de stroomuitval aan hevige sneeuwval en sneeuwstormen, waardoor elektriciteitsleidingen zouden zijn beschadigd. Veel leidingen zijn onlangs nog vernieuwd.

Vier teams met in totaal 160 mensen zijn ingezet om de problemen te verhelpen. De stroomstoringen stellen veel inwoners van Istanbul op de proef. In de stad met ruim 14 miljoen inwoners is het maar net boven het vriespunt.

Het ministerie van Energie heeft een onderzoek naar de stroomuitval ingesteld. Bij voorbaat wordt geen enkele oorzaak, zoals sabotage, uitgesloten. De politie is betrokken bij het onderzoek.

Cyberaanval

Een anonieme functionaris van het ministerie heeft tegen Turkse media gezegd dat het ministerie getroffen is door een cyberaanval. Hij deelde ook mee dat veel pogingen om in het systeem te infiltreren zijn mislukt. Volgens de bron zijn er duidelijke aanwijzingen dat op grote schaal geprobeerd wordt het nationale elektriciteitsnetwerk te saboteren.

De infiltratiepogingen zouden begonnen zijn na 15 juli, de dag van de mislukte coup, en steeds heftiger worden. Ook vandaag zou er weer een cyberaanval zijn ondernomen.