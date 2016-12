In februari weer ICSI-behandelingen in UMC Utrecht

Het UMC Utrecht gaat in februari weer verder met ICSI-behandelingen in het ivf-laboratorium. Dat staat in een bericht van het St. Antonius Ziekenhuis aan patiënten die via dat ziekenhuis onder behandeling zijn bij het UMC Utrecht.

Afgelopen week werd bekend dat in het UMC-laboratorium fouten zijn gemaakt, waardoor bij de bevruchting van 26 paren mogelijk verkeerde zaadcellen zijn gebruikt. De ICSI-behandelingen werden daarop stopgezet.

Het UMC Utrecht bevestigt dat vanaf week 5 weer puncties en terugplaatsingen kunnen worden gepland. Dat gebeurt wel op halve kracht, omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de veiligheid wil waarborgen.