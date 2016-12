Amerikanen zitten zeven uur vast in hoge attractie

Brandweermannen hebben in een Amerikaans pretpark twintig mensen gered die vastzaten in een attractie, zo'n veertig meter boven de grond. Sommigen van hen hingen daar meer dan zeven uur.

De Amerikanen kwamen vast te zitten tijdens een ritje in de Sky Cabin, in het pretpark Knott's Berry Farm in de buurt van Los Angeles. De langzaam ronddraaiende cabine bleef ongeveer halverwege steken door een technisch mankement.

Medewerkers van het park probeerden de attractie te repareren. Toen dat niet lukte, belden zij de hulpdiensten. Brandweermannen abseilden vanaf het hoogste punt van de attractie en pikten de gestrande mensen op.

Omstanders applaudisseerden toen de reddingswerkers weer veilig op de grond stonden. Het pretpark gaat Sky Cabin onderzoeken; de attractie blijft voorlopig dicht.