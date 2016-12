Jongeren lopen Oudjaarsnacht wacht in Culemborg

Vannacht lopen jongeren weer door de Culemborgse wijk Terweijde om de rust te bewaren. Ze hopen zo nieuwe incidenten te voorkomen. "Oudjaarsnacht is een moment dat daders denken dat ze weer kunnen toeslaan", legt organisator Kamal Benmoghyt uit.

De dertien vrijwilligers zijn Pakistanen, Surinamers, autochtone Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en Syrische vluchtelingen. De buurtwachten willen vandalisme, autobranden en overlast voorkomen.

Dit jaar zijn leden van de organisatie Moslimjongeren Culemborg enkele dagen eerder begonnen met patrouilleren. Omdat in de nacht van woensdag op donderdag zes auto's in en om de wijk uitbrandden, net als een voormalig zwembad waarin een moskee zich zou vestigen, zijn ze al de nacht erna begonnen. Ze liepen in zes koppels van twee mensen door de wijk, schrijft Omroep Gelderland.

Confrontatie

In de wijk zijn eerder tijdens de jaarwisseling problemen geweest. Zo kwam het in de Oudjaarsnacht van 2010 tot een hevige confrontatie tussen Molukse en Marokkaanse inwoners. Er werden brandjes gesticht, vernielingen gepleegd en er waren vechtpartijen.

Volgens waarnemend burgemeester De Vet is er tijdens de komende jaarwisseling voldoende politiecapaciteit in Culemborg. Hij zegt dat hij dat heeft afgesproken met de politie en het Openbaar Ministerie.