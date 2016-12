Gewonden bij carbidschieten en auto scheef door 1300 kilo vuurwerk

In Friesland zijn twee mensen zwaargewond geraakt bij ongelukken met carbidschieten. In Broeksterwoude werd iemand geraakt door het deksel van een melkbus die werd gebruikt bij het carbidschieten. En in Molenend raakte iemand gewond aan een been toen een melkbus ontplofte.

De politie in Noordoost-Friesland waarschuwt op Facebook dat mensen voorzichtig moeten zijn met carbidschieten. Bij dit gebruik wordt een melkbus gevuld met de stof calciumcarbide en tot ontploffing gebracht. Het is de bedoeling dat het deksel met een enorme knal van de melkbus vliegt.

Ook in het Overijsselse Wijhe viel een gewonde. Daar kreeg een man een ton tegen zijn hoofd. Nadat hij per ambulance was afgevoerd, werd het carbidschieten meteen afgeblazen

Scheef op de weg

Op de A16 werd een auto van de weg gehaald die 1300 kilo vuurwerk vervoerde. De wagen viel bij Zevenbergschen Hoek op omdat hij scheef op de weg reed. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt.

De politie in Tilburg heeft in een woning tientallen kilo's illegaal vuurwerk gevonden, waaronder enkele 'matten' en zware pijlen. Ook werd er 500 gram hennep gevonden, kennelijk voor de handel. De drie bewoners zijn aangehouden.

In het Limburgse Wijnandsrade heeft de politie na een tip ruim 200 kilo vuurwerk uit een woning gehaald. Het gaat deels om illegaal vuurwerk en vuurwerk dat zelf aan elkaar geknutseld is. In Nederland mag je niet meer dan 25 kilo vuurwerk in bezit hebben. De eigenaar van het vuurwerk was niet thuis. De politie zal nog contact met hem zoeken.

Flitspaal

In Gouda is een flitspaal opgeblazen met vuurwerk. Het vuurwerk zat waarschijnlijk met ducttape aan de paal geplakt. Niemand is opgepakt, meldt Omroep West.