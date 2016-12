Syrische rebellen dreigen met opzeggen bestand

Verscheidene Syrische rebellengroepen dreigen met het opzeggen van de overeenkomst over een bestand als regeringstroepen doorgaan met het schenden van de wapenstilstand. Er blijven berichten komen over bestandsschendingen, hoewel het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat het bestand grotendeels wordt nageleefd.

In een gezamenlijke verklaring van de rebellen staat dat de bestandsovereenkomst waardeloos is als de bombardementen en beschietingen doorgaan. Vooral ten noordwesten van de hoofdstad Damascus zou het regeringsleger doorgaan met pogingen de rebellen daar te verdrijven.

Met steun van Rusland en Turkije kwam de wapenstilstand donderdag tot stand. Het is het derde bestand dit jaar dat een eind moet maken aan de oorlog in Syrië, die al bijna zes jaar duurt.

Fatah al-Sham

In de verklaring van de rebellen staat ook dat er onduidelijkheid is over welke groeperingen bij het bestand zijn betrokken. Het Syrische leger zegt dat IS en het voormalige al-Nusra, dat nu Fatah al-Sham heet, buiten het akkoord vallen. Maar volgens sommige rebellenleiders heeft het wel degelijk betrekking op Fatah al-Sham.

De VN-Veiligheidsraad stemt vanavond over het bestandsakkoord. In de deal staat ook dat er overal in Syrië snel humanitaire hulp moet worden verleend en dat alle partijen in januari in Kazachstan bijeen moeten komen voor vredesoverleg. De Russische VN-ambassadeur heeft na overleg met andere permanente leden van de Veiligheidsraad een herziene resolutie aan de raad voorgelegd.