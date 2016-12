Fiafia tausaga fou! Samoa viert als eerste Nieuwjaar

In Samoa is het al 2017. Om 11.00 uur Nederlandse tijd wensten ze elkaar daar fiafia tausaga fou. Ook een aantal kleinere eilanden in de Grote Oceaan leven al in 2017.

Na Samoa zijn Nieuw-Zeeland en delen van Rusland aan de beurt om Oud en Nieuw te vieren. In Rusland duurt het overigens wel even voordat iedereen 2016 achter zich heeft gelaten. In Moskou is de jaarwisseling bijvoorbeeld pas om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Tot 2011 was Samoa niet de eerste, maar de laatste plek waar het nieuwe jaar werd ingeluid. Toen werd besloten een dag over te slaan om beter aan te sluiten bij de tijdzone van Australië, waarmee Samoa veel handel drijft.

Nu is het Amerikaanse eiland Baker de laatste plek waar 2017 begint. Hier in Nederland is het morgen dan inmiddels al 13.00 uur.