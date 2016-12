Net niet: de vijfde plaats van Churandy Martina

Het verschil tussen een medaille op de Spelen en helemaal niets is soms niet meer dan een paar honderdsten of één bal op de paal.Vandaag in de serie 'net niet': atleet Churandy Martina.

Churandy Martina liep tijdens de Olympische Spelen voor de derde opeenvolgende keer de finale van de 200 meter. Hij finishte als vijfde. Op 0,01 van brons. "Ik heb veel wedstrijden zo gewonnen en deze heb ik zo verloren."

"Een heel speciaal moment", blikt Martina terug op zijn derde finale op een rij. "Alleen Usain Bolt en ik hebben dat gehaald, heel speciaal. Elke keer is het een nieuwe ervaring, maar vanaf die eerste finale heb ik veel geleerd. Ik weet dat ik rustig moet blijven, niet te veel moet denken, me niet te veel moet bemoeien met dingen. Anders gaat het niet."

Martina was er dus zo dichtbij. Meteen na zijn race was hij blij met zijn prestatie. En dat is hij, ondanks het mislopen van eremetaal, nog steeds. "Ik dank God dat alles goed is gegaan, dat ik niet tijdens de wedstrijd moest stoppen voor mijn achillesblessure. Ik heb mijn best gedaan, dus waarom treuren?"