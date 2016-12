Smartphones Tele2 denken dat het al nieuwjaar is

"Heb ik Oud en Nieuw gemist?" Klanten van Tele2 kunnen even last hebben van ernstige twijfel over hun eindejaarsviering omdat hun smartphone die gebruikmaakt van het Tele2-netwerk aangeeft dat het al 1 januari is. Dat is het gevolg van een storing.

Ook Tele2-klanten die thuis internet en/of tv hebben, kunnen problemen hebben vanwege de datumstoring.

Techwebsite Droidapp had contact met het bedrijf en meldt dat de storing wordt veroorzaakt door een tijdsynchronisatie-server die offline is. De NOS krijgt tot nu toe geen contact met Tele2. Op de website van het telecombedrijf staat wel dat ook de klantenservice last heeft van een storing.

Droidapp tipt klanten van Tele2 om de automatische netwerktijd uit te schakelen totdat Tele2 de storing heeft verholpen.