'Russen wilden elektriciteitsnet VS hacken'

Bij een nutsbedrijf in de Amerikaanse staat Vermont is malafide software gevonden die mogelijk afkomstig is van Russische hackers. De Amerikaanse regering vreest dat de Russen daarmee toegang probeerden te krijgen tot het elektriciteitsnet in de VS, zeggen bronnen binnen de overheid.

De malware werd gevonden op een laptop van het nutsbedrijf. Het apparaat was niet aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor de software zich nog niet verder kon verspreiden. Na de vondst waarschuwde het bedrijf meteen de overheid.