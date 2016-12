Skigebieden halen alles uit kast voor witte pistes

Exploitant SkiWelt investeert dit jaar 12 miljoen euro in het wintersportgebied van Westendorf, om te voorkomen dat het voor de toeristen uitdraait op droog-skiën. "We steken elk jaar geld in energiezuinige innovaties om sneeuw te kunnen maken", zegt Anita Baumgartner van SkiWelt.

Bij de Oostenrijkse wet is geregeld dat kunstsneeuw alleen gemaakt mag worden tussen 1 november en 15 maart. Rivierwater mag niet worden gebruikt. "Het zou dan dan te veel energie kosten om dat water weer terug op de berg te krijgen", licht Baumgartner toe.

Zonnepanelen

Om toch kunstsneeuw te kunnen maken, heeft SkiWelt dertien meren aangelegd in de bergen rondom Westendorf. Bij de aanleg van de meren is volgens Baumgartner veel rekening gehouden met flora en fauna. "Zodat de omgeving er ook in de lente en zomer mooi uitziet. Bovendien is het water waarvan we de sneeuw maken van drinkkwaliteit en vloeit het uiteindelijk terug in de natuurlijke kringloop."

Baumgartner benadrukt dat ze de sneeuw zo duurzaam mogelijk produceren. "Sinds 2008 zijn er steeds meer zonnepanelen bij gekomen om de energie die nodig is voor sneeuwproductie zo zuinig mogelijk op te wekken."

Sneeuwdepots

Ook de burgemeester van Westendorf, Annemarie Plieseis, zegt dat de kunstsneeuw duurzaam wordt gemaakt. Er zijn heel strenge voorschriften voor het maken van kunstsneeuw. We maken kunstsneeuw uit enkel water en lucht", zegt Plieseis.

Plieseis denkt dat 'sneeuwdepots' in de toekomst veel gangbaarder zullen worden. In die depots wordt sneeuw als het ware opgeslagen en afgedekt in hoger gelegen gebieden.