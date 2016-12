Ontdekker van the Beatles overleden

In die tijd zaten bij The Beatles naast Paul McCartney, John Lennon en George Harrison, Pete Best en Stuart Sutcliffe. Ringo Starr was er nog niet bij. In januari 1962 tekende de band een vijfjarig contract met hun nieuwe manager, Brian Epstein. Stuart Sutcliffe had de band toen al verlaten.

Williams schreef als co-auteur Allan Williams: The Man Who Gave The Beatles Away (De man die The Beatles weggaf). Later zei hij over zijn tijd met The Beatles dat hij blij was bij de begintijd van de band te zijn geweest.