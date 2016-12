Ruim 80.000 euro voor moskee Culemborg

Een inzamelingsactie voor een nieuwe moskee in Culemborg heeft al zeker 80.500 euro opgeleverd. Woensdagavond brandde een voormalig zwembad af, waarin een islamitische vereniging een moskee wilde bouwen.

De vereniging kocht het pand afgelopen zomer voor 410.000 euro. Verschillende moskeeën en andere islamitische organisaties besloten de vereniging te helpen na de brand en startten daarom de inzamelingsactie.

"Ik vind het belangrijk om te laten zien dat er niet alleen rottigheid is in Culemborg met die zwembadbrand en al die autobranden. Ik vind het sterk dat we als gemeenschap laten zien dat we naast een andere deelgemeenschap staan", zegt een van de donateurs tegen Omroep Gelderland.