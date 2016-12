Dit jaar seconde langer vuurwerk afsteken

Wie zich met het vuurwerk afsteken exact aan de regels wil houden en om 02.00 uur wil stoppen, heeft geluk. Er kan dit jaar één seconde langer worden geknald, laten we zeggen precies één rotje.

Dat komt doordat de officiële tijdmeting in het Britse Greenwich na 23.59.59 niet naar 00:00:00 springt, maar eerst naar de schrikkelseconde 23:59:60. Na die extra seconde wordt het 00:00:00 en is het pas echt 2017 volgens de Greenwich Mean Time.

De schrikkelseconde valt in Nederland op 1 januari om 00:59:59, waardoor 2017 één seconde langer duurt. In Amerika valt de schrikkelseconde op 31 december 2016 19:00:00. Daar duurt 2016 dus één seconde langer.

Een schrikkelseconde is af en toe nodig om alle klokken weer precies op tijd te laten lopen. In 2015 en 2012 werd het jaar ook al met een fractie verlengd.

Schrikkeldagen

Schrikkeldagen zijn nodig omdat de aarde niet precies in 365 dagen rond de zon draait. Dat duurt eigenlijk zes uur langer. Vandaar dat eens in de vier jaar een extra dag wordt toegevoegd aan februari.

Een schrikkelseconde heeft te maken met de rotatie van de aarde. Een kalenderdag van 24 uur wijkt af van de tijd die de aarde echt nodig heeft om eenmaal om haar eigen as te draaien. Dat scheelt een fractie en wordt eens in de zoveel tijd met een schrikkelseconde gecorrigeerd.

Die aanpassing werd niet zo lang geleden ingevoerd: in 1972. Sindsdien zijn er in totaal 26 schrikkelseconden bijgekomen. Niet iedereen is er blij mee. Sommige computersystemen raken de tel kwijt. In 2012 raakten de incheckcomputers van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas door die ene extra seconde onklaar, waardoor mensen hun vlucht misten.