The Queen verheft Murray en Farah in de adelstand

Wimbledon-winnaar Andy Murray en olympisch kampioen vijf en tien kilometer Mo Farah mogen voortaan Sir voor hun naam zetten. Die titel werd hen toegekend door koningin Elizabeth vanwege hun grote verdiensten voor de Britse sport.

The Queen verhief in totaal vijf sporters in de adelstand. Ook Lee Pearson, die liefst elf keer goud won op de Paralympische Spelen, atlete Jessica Ennis-Hill en roeister Katherine Grainger ontvingen die eer. In het geval van Ennis-Hill en Grainger betekent dat dat zij Dame voor hun naam mogen zetten, het vrouwelijk equivalent van Sir.

Select gezelschap

De vijf sporters behoren al jarenlang tot de internationale top. Murray won dit jaar goud op de Olympische Spelen en was de beste op Wimbledon. Mo Farah is vijfvoudig wereldkampioen en won zowel in 2012 in Londen als dit jaar in Rio olympisch goud op de vijf en tien kilometer. Ennis-Hill en Grainger haalden in Rio beiden zilver, maar wonnen op eerdere Olympische Spelen al wel goud.

Met hun titel scharen de vijf zich in een select gezelschap van Britse sporters dat zich tot de adel mag rekenen. In het verleden kregen onder anderen atleet Sebastian Coe, voormalig Manchester United-coach Alex Ferguson, voetballer David Beckham, baanwielrenner Chris Hoy en Tourwinnaar Bradley Wiggins.