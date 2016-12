Koemans Everton niet voorbij hekkensluiter Hull

Na rust begon Everton sterk en was het via Romelu Lukaku dichtbij een voorsprong. Zijn inzet werd echter knap gekeerd door Marshall. Ook Hull kreeg kansen, zo zag Robert Snodgrass zag een vrije trap op de kruising uiteen spatten. Na dik een uur mocht Snodgrass opnieuw aanleggen en nu was het wel raak.

Daardoor leek een stunt van Hull in de maak. Everton rechtte echter de rug. Na een goede voorzet kon Ross Barkley vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnenknikken. Invaller Calvert-Lewin had in de 90ste minuut Koeman een nog groter plezier kunnen doen, maar hij kopte vanaf een paar meter naast.