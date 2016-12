Vijf jaar cel voor verkrachten blinde vrouw

Doortrapt

De rechter neemt het de dader zeer kwalijk dat hij "op doortrapte wijze grof misbruik maakte van de visuele handicap van het slachtoffer en van haar afhankelijkheid van anderen".

De vrouw zegt dat het incident nog dagelijks haar leven beïnvloedt. Ze voelt zich 20 jaar later nog altijd onveilig in onder meer het openbaar vervoer en heeft angst voor mannen, in het bijzonder voor taxichauffeurs waarvan zij door haar handicap juist zo afhankelijk is. Verder moest ze zich laten behandelen door een psycholoog om weer normaal aan het leven te kunnen deelnemen.

De rechtbank rekent de nu 46-jarige man ook zwaar aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daad en die blijft ontkennen.

De man moet de vrouw ook een schadevergoeding van 12.000 euro betalen.