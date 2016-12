Minder illegaal vuurwerk onderschept, maar vuurwerkbommen blijven

Vanmorgen kreeg een Brabants gezin een exploderende vuurwerkbom in de brievenbus. Het is een van de ernstige incidenten in de aanloop naar Oud en Nieuw. Toch is in Nederland het afgelopen jaar veel minder illegaal vuurwerk onderschept dan in 2015.

Uit de vuurwerkbarometer van het OM blijkt dat tot en met vorig weekend 25 ton in beslag is genomen. Die hoeveelheid was vorig jaar rond dezelfde tijd 44 ton, de jaarwisseling daarvoor is 33 ton illegaal vuurwerk ingenomen.

Buitenland

Onderscheppingen in het buitenland zijn niet meegenomen in de cijfers. Volgens vuurwerkexpert Ad Nieuwdorp van de Nationale Politie is dan ook niet hard te maken dat er sprake is van een forse daling. Zo werd afgelopen oktober 40.000 kilo verboden vuurwerk, bestemd voor Nederland, in beslag genomen in Duitsland.