Schouten en Hekman beslissen massastart in laatste centimeters

Irene Schouten veroverde in Heerenveen haar vijfde titel op rij, maar het scheelde niet veel. Melissa Wijfje wilde niet wachten op een sprint en vertrok uit het peloton, maar haar ontsnappingspoging hield net geen stand. Shorttrackster Suzanne Schulting veroverde het brons.

Hekman en Schouten zijn nog niet zeker van deelname aan de massastart tijdens de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Beiden nemen dankzij hun overwinning bij de NK al wel een prominente plaats in de voorlopige WK-selectie van bondscoach Geert Kuiper in.