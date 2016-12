Kraft wint openingswedstrijd Vierschansentournee

In het seizoen 2014/2015 schreef Kraft de prestigieuze schansspringtournee op zijn naam. Hij begon toen ook met winst in Oberstdorf. Dat was gelijk de laatste keer dat de winnaar van de eerste wedstrijd ook de eindoverwinning pakte.

De tweede wedstrijd van de Vierschansentournee is traditioneel op nieuwjaarsdag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Daarna volgen twee wedstrijden in Oostenrijk, in Innsbruck (woensdag) en Bischofshofen (volgende week vrijdag).