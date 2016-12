Belgische duivenmelkers, houd je duiven binnen!

In België moeten duivenmelkers deze periode goed opletten, want Belgen mogen drie weken lang duiven neerschieten. Sportduiven mogen dus even niet aan wedstrijden meedoen, anders is er een kans dat de dieren het niet overleven.

"Tils is echt mijn atleet. Hij doet mee aan nationale en wereldkampioenschappen", vertelt duivenmelker Antoine van Bockstael trots als hij naast zijn duivenhok staat. "Mijn duiven gaan nu echt niet naar buiten."