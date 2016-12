Vrouw vermiste Griekse ambassadeur in Brazilië verhoord

De Braziliaanse politie onderzoekt de vermissing van de Griekse ambassadeur in Brazilië. Het lijkt erop dat de Griekse diplomaat is vermoord door zijn Braziliaanse vrouw. Zij wordt verhoord, samen met drie mogelijke handlangers.

Kyriakos Amiridis verdween maandag in een plaats dicht bij Rio de Janeiro. De politie vond bloedspetters op een zitbank in het huis waar hij samen met zijn vrouw vakantie vierde. Vermoed wordt dat Amiridis in de woning is vermoord en dat zijn lichaam is vervoerd met een gehuurde auto, die uitgebrand is teruggevonden. In de auto lag een lijk dat nog niet is geïdentificeerd.

De Braziliaanse vrouw van Amiridis zou een affaire hebben met een Braziliaanse politieman. Die wordt ook verhoord, samen met een andere man en vrouw. De vier zouden de moord samen hebben beraamd.