Prandelli al na drie maanden weg bij Valencia

Cesare Prandelli is na slechts drie maanden opgestapt als hoofdtrainer van Valencia. Hij volgde in september Pako Ayestarán op, maar ook de Italiaan wist de club, momenteel zeventiende in de Primera Divisíon, niet uit het slop te trekken.

De zesvoudig Spaans kampioen versleet dit jaar al vier trainers. Gary Neville stond tot eind maart aan het roer en na het vertrek van Ayestarán had elftalleider Salvador Voro een paar weken de regie in handen.

De oud-bondscoach van Italië, die eind september voor twee jaar tekende, zou zijn contract hebben laten ontbinden omdat er geen geld bleek te zijn voor de beloofde versterkingen. Prandelli wilde vijf nieuwe spelers aantrekken.