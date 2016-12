Nederlandse technologie kan Ugandese landbouw redden

Langdurige droogte of juist overstromingen: kleine boeren in Afrika hebben steeds meer last van de klimaatverandering. Nieuwe technologie biedt misschien een uitkomst. Satellieten kunnen gegevens verzamelen die de boeren helpen om hun productie te vergroten. En Nederland steunt ze daarbij.

Het Netherlands Space Office (NSO) is de organisatie die het Nederlandse ruimtevaartprogramma uitvoert, in opdracht van de Nederlandse overheid. Een aantal van de satellieten die Nederland gebruikt, is geschikt om gegevens aan de landbouw te leveren.

Moment van zaaien

Het grootste probleem is langdurige droogte, daar kunnen de satellieten ook niets aan veranderen. Maar in tijden van weinig neerslag is goede informatie over neerslag steeds belangrijker. En die kunnen de deskundigen wel leveren.

Coördinator Ruud Grim van het NSO legt uit: "Wat voor een boer heel belangrijk is, is het moment van zaaien. Als je te vroeg zaait, kan het zaad niet ontkiemen. Soms denkt een boer ook dat het gaat regenen, dan zaait hij, maar er valt toch te weinig regen, dan lukt het ook niet. Dus hij moet weten wanneer hij wel kan zaaien. Door goede weersverwachtingen te geven, kun je het moment van zaaien beter bepalen."