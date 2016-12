Turkije geeft toe: NOS.nl geblokkeerd

De Turkse autoriteiten geven voor het eerst formeel toe dat de website van de NOS in Turkije is geblokkeerd. De blokkade is van kracht sinds 19 december, de dag waarop de Russische ambassadeur Andrej Karlov in Ankara werd doodgeschoten. De NOS plaatste die dag beelden van de moord op Karlov op de site.

Wie NOS.nl in Turkije probeert te bezoeken, krijgt een melding van de Turkse toezichthouder BTK. Daarin is ook te lezen dat de beslissing van de BTK om NOS.nl te blokkeren inmiddels is bekrachtigd door een rechtbank in Ankara.

Een bron bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara meldt aan de NOS dat de blokkade van kracht zal blijven totdat de NOS de video van de moord op Karlov van de site haalt.

De beelden van de moordaanslag zijn gemaakt door de Turkse publieke omroep TRT. Die omroep bood de beelden direct na de moord aan ter publicatie aan alle leden van de EBU, de beelduitwisseling van publieke omroepen in Europa waar de NOS bij is aangesloten.

Bezwaar

Tweede Kamerleden noemden de Turkse blokkade van NOS.nl eerder deze week censuur en spraken van een ongeoorloofde inmenging door de Turkse overheid in de persvrijheid. Zij willen dat minister Koenders van Buitenlandse Zaken om opheldering vraagt bij de Turkse autoriteiten. Het ministerie zegt dat het bij de Turken bezwaar heeft gemaakt tegen de blokkade.

Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws, zegt de video niet te zullen verwijderen: "Daar is geen enkele aanleiding voor. De video was een belangrijk nieuwsmoment en die journalistieke afweging verandert niet door de blokkade van onze site en app". Hij zegt de blokkade zeer te betreuren.