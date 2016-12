Mist blijft vliegverkeer hinderen

Op Schiphol zijn vandaag 114 vluchten geannuleerd omdat het nog steeds mistig is. Het gaat om vertrekkende en aankomende vliegtuigen. Ook hebben honderden vluchten vertraging opgelopen. Volgens een woordvoerder moeten de passagiers van die vluchten gemiddeld een uur wachten.

De rest van de dag blijft de luchthaven last houden van de mist. "De voorspellingen waren dat er lichte opklaringen zouden zijn, maar ik heb net begrepen dat het de rest van de dag zo blijft", zegt een woordvoerder.

Niet alleen in Nederland zijn er problemen. "De mist hangt ook in de rest van Europa, boven Frankrijk, Engeland en Duitsland." Vooral het vliegverkeer naar en van Londen heeft last van het weer.

Ook gisteren en eergisteren leidde de mist tot problemen voor het vliegverkeer.