Barney vs The Power, de enige echte dartsklassieker

De 'laatste': WK 2015

Inmiddels is dé dartsklassieker al 76 keer gespeeld. De laatste ontmoeting is in de halve finales van het WK in 2015. Taylor wint afgetekend met 6-2, maar gaat op zijn beurt in de finale ten onder tegen Gary Anderson.

Sindsdien is de balans vrijwel in evenwicht: vijf zeges voor Taylor, vier keer is Van Barneveld de sterkste.