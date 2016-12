Zonnig en droog 2016 nipt in top-10 van warmste jaren

2016 was een zeer warm jaar, waarmee het past in de trend van het opwarmende klimaat, meldt het KNMI. Volgens het instituut staat het jaar met een gemiddelde temperatuur van 10,7 graden net in de top-10 van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1901.

De zomer was gemiddeld een van de warmste zomers ooit in Nederland. Wel viel er in de zomermaanden meer neerslag dan normaal.

De overige maanden was het behalve warm ook relatief droog. Gemiddeld viel er in het hele land 758 millimeter regen, tegenover de 849 millimeter die normaal valt.

Eerder werd al bekend dat 2016 een van de zonnigste jaren ooit was in Nederland. Aan de kust scheen de zon het meest: 1880 uur tegenover 1640 uur normaal. In de 'minst bedeelde' regio Zuid-Limburg waren er toch nog 140 meer zonuren dan normaal.

Warmterecords

Volgens cijfers van de World Meteorological Organization (WMO) uit november, ligt de temperatuur wereldwijd gemiddeld 1,2 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Vooral in het begin van 2016 werden veel warmterecords gebroken.

De VN verwacht dat migratie wereldwijd toeneemt door milieurampen die deels worden veroorzaakt door de stijgende temperaturen. Vorig jaar moesten wereldwijd 14,7 miljoen mensen hun huis verlaten vanwege rampen die aan het weer te relateren zijn.